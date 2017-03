Actualidade

A construção de um mundo interior, como forma de salvação, é a base de "Bonecos de luz", peça sobre o romance de Romeu Correia, que se estreia no próximo dia 18, em Almada, disse à agência Lusa o encenador Rodrigo Francisco.

Levada à cena pela Companhia de Teatro de Almada (CTA), no Fórum Romeu Correia, para assinalar o centenário do nascimento do escritor, natural desta cidade, a peça centra-se em Zé Pardal, um jovem órfão, ajudante de um projetista de cinema ambulante, que constrói um mundo interior muito próprio, a partir das personagens dos filmes, para fugir à realidade e à dureza da vida.

"Havia um desejo de assinalar o centenário do nascimento do Romeu Correia e ainda cheguei a pensar pôr em cena uma peça dele, mas, depois, acabei por optar por adaptar este romance, que é mais dirigido à juventude e que, apesar de estar datado no tempo, se pode perfeitamente aplicar aos dias de hoje. Ainda há muitos Zés Pardais", explicou Rodrigo Francisco.