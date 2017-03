Actualidade

O Movimento para a Democracia (MpD), no poder em Cabo Verde, quer ouvir no parlamento "os principais intervenientes" no processo de resolução do Novo Banco, incluindo atuais e anteriores gestores, governadores do banco central e ministros das Finanças.

O banco central cabo-verdiano (BCV) anunciou quarta-feira a resolução e venda à Caixa Económica de Cabo Verde de parte da atividade do Novo Banco, uma instituição de capitais quase exclusivamente públicos, com cerca de 13.200 depositantes, 60 trabalhadores e vocacionado para o financiamento da economia social e o microcrédito.

A resolução do banco, que é um primeiro passo para a sua liquidação administrativa, provocou um prejuízo estimado em cerca de 16 milhões de euros aos cofres do Estado, com impactos nos níveis de endividamento público do país, e a dispensa de todos os trabalhadores.