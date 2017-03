Actualidade

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, considerou hoje a interdição da visita do ministro turco aos Países Baixos uma "reminiscência" do nazismo e ameaçou ripostar esta decisão.

A Holanda recusou hoje autorizar a aterragem no país do avião do ministro dos Negócios Estrangeiros turco, que pretendia pedir em Roterdão o apoio dos turco-holandeses para dar mais poder ao Presidente da Turquia.

O presidente turco já ameaçou ripostar esta decisão, evocando que se trata de uma atitude nazi de Haia.