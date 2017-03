Actualidade

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) encerrou a empresa Cetroliva, de Vila Velha de Ródão, com base no risco para o ambiente e para a saúde pública, foi hoje anunciado.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Ministério do Ambiente explica que a decisão da CCDRC foi tomada na sexta-feira, sendo que esta medida cautelar de encerramento determinou que fossem desligadas as caldeiras da unidade fabril.

"A decisão tem por base a existência de risco para o ambiente, para a qualidade do ar e para a saúde pública", lê-se no documento.