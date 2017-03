Actualidade

O Movimento de Cidadãos Conscientes e Inconformados com a crise politica na Guiné-Bissau voltou hoje a exigir, numa manifestação de rua, a renúncia ao cargo do Presidente guineense, José Mário Vaz.

A manifestação do movimento, constituído essencialmente por jovens de Bissau, percorreu os cerca de oito quilómetros que separam a rotunda do aeroporto do centro da capital guineense, onde acabou por se realizar um comício nas imediações do palácio da presidência.

Lesmes Monteiro, da coordenação do movimento, disse aos jornalistas que a ação do protesto visa "despertar a consciência dos cidadãos" para a necessidade de "dizer basta" ao Presidente guineense, que acusa de ser "o principal responsável pela persistência da crise politica".