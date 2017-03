Actualidade

A Turquia convocou hoje o encarregado de negócios holandês em Ancara para fazer um protesto formal contra a decisão da Holanda de impedir o ministro dos Negócios Estrangeiros turco de participar num comício pró-Erdogan em Roterdão.

A informação sobre a convocatória do encarregado de negócios holandês foi confirmada por um responsável do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) da Turquia, que aceitou falar à agência France-Presse sob condição de não ser identificado.

A Holanda recusou hoje autorizar a aterragem no país do avião do MNE turco, Mevlut Cavusoglu, que pretendia pedir em Roterdão o apoio dos turco-holandeses para dar mais poder ao Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.