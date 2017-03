Actualidade

A avaria ocorrida hoje, às 10:49, no sistema de gestão de tráfego aéreo no aeroporto de Lisboa levou à redução de cerca de 50% na capacidade de gestão do tráfego aéreo, disse fonte da Navegação Aérea de Portugal (NAV).

A mesma fonte precisou que a avaria verificou-se no "processador de dados de voo" do sistema de gestão de tráfego aéreo, tendo, por razões de segurança, sido reduzido para metade a capacidade de gestão daquele tráfego em torno do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

A fonte não avançou com qualquer previsão relativamente à reparação da avaria do sistema, admitindo que alguns voos com destino a Lisboa possam estar a divergir para outros aeroportos do país.