O primeiro-ministro são-tomense viajou hoje para Estados Unidos onde vai ser recebido na segunda-feira pelo Banco Mundial (MB) e Fundo Monetário Internacional (FMI) para discutir o problema da dívida pública e novos financiamentos para as infraestruturas.

"Essencialmente com o Banco Mundial e com o Fundo Monetário Internacional nós iremos discutir esses aspetos", disse Patrice Trovoada aos jornalistas no aeroporto de São Tomé, momentos antes de viajar.

Em setembro do ano passado, o FMI alertou, em relatório, para o "alto risco de sobre-endividamento" do país e a necessidade do executivo "limitar as subvenções a fundo perdido" e financiamento "altamente concecional".