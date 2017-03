Actualidade

A Comissão Nacional do Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) considerou hoje que a economia portuguesa registou melhorias "muito ligeiras" e insistiu que é essencial uma renegociação da dívida, "sem a qual o país não sai da cepa torta".

Em declarações à agência, a dirigente do PEV Manuela Cunha disse que esta foi uma das conclusões da Comissão Nacional do partido, que se reuniu hoje simbolicamente no dia em que passam seis anos do acidente nuclear de Fukushima, reafirmando a sua oposição à energia nuclear.

De acordo com Manuela Cunha, "Os Verdes" têm "preocupações em relação à atividade económica" do país, porque entendem que se registaram "ligeiras melhorias", mas "de facto muito ligeiras", e que as medidas tomadas, nomeadamente de reposição de rendimentos, "não chegam para reativar a economia".