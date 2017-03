Actualidade

A avaria no sistema de gestão de tráfego aéreo no aeroporto de Lisboa, que estava a afetar as partidas e chegadas de aviões, já foi resolvida, disse à Lusa fonte da Navegação Aérea de Portugal (NAV).

Sofia Azevedo, porta-voz da NAV, referiu que o sistema de gestão de tráfego aéreo, mais concretamente o processador de dados de voo, foi restabelecido totalmente às 14:11 (hora de Lisboa).

Contudo, admitiu que os atrasos causados nas partidas e chegadas de aviões em Portugal terão ainda de ser recuperados.