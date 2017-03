Actualidade

O Paços de Ferreira informou hoje que não conseguiu viajar para a Madeira, pelo que foi adiado o encontro de domingo com o Nacional, da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Voo para a Madeira cancelado devido às condições climatéricas adversas no Aeroporto de Santa Cruz. Jogo com o CD Nacional marcado para amanhã [domingo] às 16:00 adiado. Logo que tenhamos mais pormenores comunicaremos. Equipa de regresso a casa", lê-se numa nota publicada na página oficial do clube na rede social Facebook.

O Paços de Ferreira, 14.º posicionado, e o Nacional, 18.º e último, deviam defrontar-se no domingo, numa partida arbitrada Luís Ferreira, da associação de Braga.