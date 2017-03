Operação Marquês

A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou hoje que o ex-primeiro-ministro José Sócrates será interrogado na segunda-feira à tarde no inquérito "Operação Marquês" e que o empresário Carlos Santos Silva foi inquirido na sexta-feira.

"Estão, ainda, previstos interrogatórios de outros arguidos no decurso da próxima semana", adianta a PGR, num esclarecimento enviado à agência Lusa.

Antes, fonte ligada ao processo dissera à Lusa que o antigo líder do PS José Sócrates, arguido no inquérito "Operação Marquês", vai ser interrogado na segunda-feira à tarde no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).