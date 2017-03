Actualidade

A possibilidade de comunhão para católicos divorciados que se voltaram a casar, contestada no interior da Igreja Católica, é uma das propostas mais polémicas do quarto ano de pontificado do papa Francisco, que se cumpre esta segunda-feira.

A posição do líder da Igreja Católica motivou cinco perguntas de quatro cardeais conservadores, que pediram ao papa esclarecimentos em relação ao conteúdo da exortação apostólica 'Amoris Laetitia' (Alegria do Amor), que encoraja os padres a ajudar os casais católicos divorciados e que voltaram a casar a decidir se devem, ou não, receber o sacramento da comunhão.

Em dezembro, Francisco reiterou que a decisão de dar a comunhão aos divorciados que voltaram a casar tem o apoio da maioria dos bispos do mundo.