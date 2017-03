Actualidade

O Glasgow Rangers, terceiro classificado do campeonato escocês de futebol, anunciou hoje a contratação de Pedro Caixinha, dois dias depois de o treinador português ter rescindido o contrato que o ligava ao Al Gharafa, do Qatar.

Caixinha, de 46 anos, assinou um contrato válido por três anos para ocupar o lugar deixado vago por Mark Warburton, que foi despedido no início de fevereiro, levando a equipa de Glasgow a ser orientada nos últimos cinco jogos de forma interina, por Graeme Murty.

"É uma enorme honra representar o Rangers. É um clube com história e tradição e estou orgulhoso por seguir as pisadas de alguns treinadores lendários, como Walter Smith, Graeme Souness e Jock Wallace", disse Caixinha, em declarações publicadas no sítio oficial da equipa escocesa na Internet.