Actualidade

A Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) disse hoje que "adota as melhores práticas" exigidas pelos reguladores e supervisores que tem executado todas as recomendações para melhorar os seus procedimentos.

"A CEMG adota as melhores práticas e recomendações, quer do Banco de Portugal, quer da European Banking Association [Autoridade Bancária Europeia], seja em matéria de gestão de risco, de controlo interno ou de concessão de crédito", lê-se no comunicado enviado hoje às redações.

O banco mutualista, que é detido na totalidade pela Associação Mutualista Montepio Geral, diz ainda que "em todos os casos" em que houve recomendações das entidades de supervisão que as aceitou e atuou para as executar.