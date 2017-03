Actualidade

O Feirense venceu hoje fora o Vitória de Setúbal, por 2-1, em jogo da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e subiu ao 12.º lugar, interrompendo uma série de três jogos sem vencer.

Vasco Fernandes colocou o Vitória de Setúbal em vantagem aos 27 minutos, mas Frederico Venâncio, na própria baliza, aos 67, e Luís Machado, aos 83, deram a volta ao marcador.

Com este resultado, o Feirense, que não perde fora de casa há quatro encontros, subiu ao 12.º lugar, com 29 pontos, menos um do que o Vitória de Setúbal, que é 11.º e somou o sexto encontro consecutivo sem vencer.