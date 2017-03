Actualidade

Sporting de Braga e Desportivo de Chaves empataram hoje 0-0, em jogo da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado em Trás-os-Montes.

Depois de ter colocado termo a um ciclo de seis jogos sem vencer no campeonato, ao vencer na receção ao Arouca, por 3-1, o Sporting de Braga não foi além de um empate em Chaves, permanecendo no quarto lugar, com 43 pontos, menos cinco do que o Sporting, que hoje jogam em Tondela.

O Desportivo de Chaves, que iniciou a época sob o comando do atual treinador dos bracarenses, Jorge Simão, expulso hoje aos 81 minutos, somou o terceiro jogo sem vencer e segue no sétimo lugar, com os mesmos 33 pontos de Rio Ave, que recebe no domingo o Moreirense.