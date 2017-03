Actualidade

A embaixada e o consulado holandeses em Ancara foram encerradas pelas autoridades turcas por "razões de segurança", anunciaram hoje fontes do Ministério dos Negócios Estrangeiros turco.

"As entradas e saídas da embaixada e do consulado em Ancara foram encerradas por razões de segurança", indicaram fontes do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Turquia.

De acordo com as mesmas fontes, as residências do embaixador e do chefe do consulado da Holanda na capital turca, foram também encerradas pelas mesmas razões.