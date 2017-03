Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou-se hoje solidário para com as vítimas de terrorismo, e condenou estes atos em "todas as formas", numa mensagem para assinalar o Dia Europeu das Vítimas do Terrorismo.

Na mensagem, publicada na página na Internet da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa "recorda e expressa a sua solidariedade para com todos aqueles que perderam os seus familiares perante as atrocidades terroristas e para com todos os que testemunharam e sofreram com a devastação dos ataques perpetrados".

"Portugal, como todos os países que respeitam o valor da vida humana e os princípios que movem os Estados Democráticos, continuará a condenar veementemente estes atos e continuará a contribuir para denunciar todas as formas de terrorismo em todo o mundo", lê-se na mensagem do Presidente.