O jogo Nacional-Paços de Ferreira, da 25.ª jornada da I Liga de futebol, que estava marcado para domingo, no Estádio da Madeira, vai ser disputado na segunda-feira, a partir das 18:00, confirmou hoje a Liga de clubes.

"A Liga Portuguesa de Futebol Profissional informa que o jogo (entre Nacional e Paços de Ferreira) terá lugar no dia 13 de março, às 18:00, para viabilizar a transmissão televisiva na Sport TV", pode ler-se no comunicado oficial da Liga de clubes, partilhado na página oficial do Paços de Ferreira na rede social Facebook.

Entretanto, uma fonte do clube nortenho confirmou à agência Lusa que a comitiva pacense tem voo marcado para a Madeira no domingo, às 06:30, a partir do Porto, tendo sido esta a solução encontrada para conseguir acomodar toda a delegação.