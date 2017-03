Actualidade

O futebolista Bas Dost, avançado do Sporting, subiu hoje ao segundo lugar da Bota de Ouro, prémio para os melhores marcadores dos campeonatos europeus, colocando-se a um golo do argentino Lionel Messi, do FC Barcelona.

O jogador holandês marcou um 'poker' na goleada do Sporting alcançada no terreno do Tondela (4-1) e passou a somar 22 golos na I Liga portuguesa, após 25 jornadas.

Dost, a contratação mais cara da história do emblema de Alvalade, igualou o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) e o italiano Andrea Belotti (Torino) e ficou apenas a um golo de Messi, que ainda vai jogar este fim de semana.