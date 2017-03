Actualidade

A Holanda disse hoje que foi impossível uma solução razoável com a Turquia sobre o conflito bilateral desencadeado no sábado após a proibição de entrada de dois ministros que iam participar num comício em Roterdão sobre o referendo em Ancara.

As intervenções dos ministros turcos estavam previstas no âmbito da campanha para o referendo constitucional de 16 de abril, destinado a reforçar os poderes presidenciais de Recep Tayyip Erdogan na Turquia.

As autoridades holandesas impediram no sábado a aterragem do avião do ministro dos Negócios estrangeiros turco, Mevlut Cavusoglu, em Roterdão, onde pretendia participar num comício, tal como a ministra dos Assuntos Familiares, Fatma Betül Sayan Kaya, que viajou de carro desde a Alemanha até àquela cidade da Holanda.