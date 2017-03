Actualidade

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje sob aviso laranja a costa sul da Madeira devido à previsão de vento forte, com rajadas até 100 quilómetros/hora no extremo leste da ilha.

O aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de quatro, vigora até ao meio-dia de segunda-feira, segundo um comunicado do IPMA desta manhã.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou ainda sob aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, as regiões montanhosas da ilha da Madeira, entre as 11:00 de hoje e as 18:00 de segunda-feira, devido à previsão de vento forte com rajadas até 100 quilómetros/hora.