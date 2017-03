LC

O FC Porto tem pela frente uma missão pouco menos do que impossível no sentido de marcar presenças nos quartos de final da Liga dos Campeões em futebol, ao apresentar-se no Juventus Stadium com dois golos de desvantagem.

Se com dois golos de avanço a tarefa não seria fácil, a perder por dois, o conjunto 'azul e branco' está perante um desafio muito complicado, bastando referenciar que, na sua longa história europeia, de mais de 60 anos, nunca virou mais do que um golo de desvantagem.

A expulsão 'infantil' do lateral esquerdo brasileiro Alex Telles, que se 'expulsou' com faltas 'proibidas' aos 25 e 27 minutos, tombaram claramente a eliminatória para o lado da 'Juve', que aproveitou para quase sentenciar no Dragão.