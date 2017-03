Actualidade

As operações de aterragens e descolagens dos aviões foram retomadas hoje no Aeroporto da Madeira depois de terem estado condicionadas no sábado devido aos fortes ventos na zona de Santa Cruz, disse fonte da infraestrutura aeroportuária madeirense.

"A operação tende a voltar à normalidade e já aterraram até ao momento [08:30] um avião da Air Berlin, que estava no Porto Santo desde sábado, o Aerovip também daquela ilha e uma aeronave da Easyjet proveniente do Porto", disse a mesma fonte.

No entanto, estão canceladas as partidas de dois voos: o TP 2693 para Lisboa, que estava programado para as 00:20, e outro da Norwegian Air Int (D8 2674) deveria ter saído para Gatwick (Londres) às 10:30.