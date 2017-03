Actualidade

As forças iraquianas reconquistaram mais de um terço da parte oeste da cidade de Mossul (norte do Iraque) aos rebeldes do Estado Islâmico, desde o lançamento de uma ofensiva a 19 de fevereiro, indicou hoje um alto responsável militar.

"Mais de um terço da margem direita (oeste) encontra-se sob o controlo das nossas unidades", declarou à AFP o general Maan al-Saadi.

O ministério da Defesa iraquiano informou que três destacados líderes do Estado Islâmico (EI) morreram em bombardeamentos da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos na zona oeste da cidade de Mossul.