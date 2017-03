Brexit

Um comité de deputados britânicos advertiu hoje que, sem um acordo nas negociações para o "Brexit", a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) "será muito destrutiva" tanto para Londres como para Bruxelas.

A advertência ocorre em vésperas do regresso à Câmara dos Comuns do projeto de lei do 'Brexit', para que os deputados decidam acerca de duas emendas aprovadas pelos lordes - Câmara Alta do parlamento -, uma para proteger os direitos comunitários e outra para que o parlamento tenha a possibilidade de vetar um acordo final com Bruxelas.

Segundo o Comité Parlamentar Multipartidário de Assuntos Exteriores, existe uma possibilidade real de que as conversações entre Londres e Bruxelas não permitam um acordo, um cenário que poderia ter consequências potencialmente graves, sobretudo porque o governo londrino não contou com um plano de contingência para o caso de um não-acordo, o que constitui uma "grave negligência do dever".