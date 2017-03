Espanha

A presidente da Junta da Andaluzia, em Espanha, Susana Díaz, vai anunciar no dia 26 a sua candidatura às eleições primárias para concorrer ao cargo de secretária-geral do PSOE, confirmaram hoje fontes socialistas à agencia EFE.

Com este anúncio, Susana Díaz será a terceira candidata à liderança do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), depois do ex-dirigente do partido Pedro Sánchez e do ex-presidente do Congresso dos Deputados Patxi López, que hoje mesmo apresentará o documento da sua candidatura num evento em Getafe, Madrid.

A apresentação da candidatura de Díaz decorrerá também em Madrid, acrescenta a EFE.