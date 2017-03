Actualidade

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, desafiou hoje o Governo a marcar as eleições autárquicas deste ano, considerando que tal ajudará a "clarificar" as ações de índole governativa e as ações partidárias.

"Devo dizer que estamos praticamente a seis meses das eleições e já era hora de o Governo, e eu desafio o Governo a marcar a data das eleições", afirmou, na Covilhã, distrito de Castelo Branco, onde participou na inauguração da sede de campanha do candidato centrista àquela autarquia, Adolfo Mesquita Nunes.

Em declarações aos jornalistas, Assunção Cristas salientou que "seria positivo" conhecer a data em que as eleições terão lugar, até para "clarificar" quando é que o Governo atua como Governo e para "impedir que haja alguma simpatia excessiva do Governo com autarcas da sua cor política que estão em exercício".