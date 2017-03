Miúdos e graúdos

Até 30 de abril, vá à descoberta de uma exposição cronológica de 20 anos de produção da JPL Films, no Museu da Marioneta, no âmbito da Monstra.

A Monstra - Festival de Animação de Lisboa invade o Museu da Marioneta, em Lisboa, até ao próximo dia 30 de abril, com uma exposição e muita animação.

‘Vincent, Louise, Anatole e os Outros… 20 Anos do Cinema de Animação da JPL Films’ é uma exposição cronológica de 20 anos de produção da JPL Films. São vinte filmes que mostram os seus bastidores, revelando os segredos da produção dos projetos realizados imagem por imagem.

O percurso da exposição permite perceber as diferentes competências das equipas de artistas e técnicos que asseguram a produção de um filme de animação, desde as primeiras pesquisas gráficas em termos de decoração e personagens, passando pela produção de marionetas e acessórios e pelas próprias decorações, até aos próprios storyboards e animações com storyboards filmados e também sonorizados.

Em diferentes pontos da exposição, os excertos de filmes e de making-of, as animações e os testes de animação complementam a visita do estúdio JPL Films e das suas atividades.

A marioneta do filme Cyclope de la Mer - a primeira grande produção da JPL Films - é apresentada e instalada no seu universo de um farol em alto mar, tal como foi feita no momento das filmagens. As fotografias da produção e filmagens acompanham o cenário, fazendo-nos recuar 20 anos.

A iniciativa conta também com a reprodução de um cenário de um verdadeiro processo de filmagens: um pequeno homem vestido de preto, com apenas 15 cm tenta infiltrar-se no mundo dos humanos. A animação da personagem é feita imagem por imagem num fundo verde e reintroduzida através de manipulação nas decorações reais filmadas ao vivo no meio da cidade. Por fim, desenhos, pinturas originais e cartazes complementam a visita.