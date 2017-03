Saga

Chicago já tinha os melhores bombeiros, os melhores polícias, os melhores médicos e enfermeiros, e a partir de agora vai passar a contar com os melhores advogados e procuradores. Chicago Justice, a quarta série da saga Chicago, chega ao TVSéries a 15 de março, pelas 22h30.

Chicago Justice já fez história, com a personagem de Antonio Dawson (Jon Seda) a ser âncora da terceira série de uma saga televisiva, algo que nunca tinha acontecido. Dawnson começou em Chicago Fire, continuou em Chicago P. D. e é agora estrela de Chicago Justice, onde interpreta o papel de um investigador da Procuradoria do Estado.

O primeiro caso de Chicago Justice lida com um polícia abatido em serviço e com a defesa da companheira de turno que disparou sobre o alegado agressor, deixando-o paraplégico, diagnóstico feito no hospital de Chicago Med.