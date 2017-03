Actualidade

A próxima Cimeira para um "Plano B para a Europa", iniciativa de que o Bloco de Esquerda (BE) faz parte, vai realizar-se em Lisboa, em outubro, disse hoje à agência Lusa o líder parlamentar do BE.

Pedro Filipe Soares, que falava a partir de Roma, disse que o encontro de outubro, na capital portuguesa, servirá para assinalar "os 10 anos do Tratado de Lisboa e de todas as promessas falhadas desse tratado, as promessas de inclusão e de resposta ao défice democrático".

A iniciativa "Plano B para a Europa" junta representantes de movimentos e partidos europeus como o Parti de Gauche francês, o Die Linke alemão, a Sinistra Italiana, o Partido da Esquerda da Suécia, o espanhol Podemos, e o grego Caminho da Liberdade, entre outros, por "uma alternativa política à austeridade na Europa".