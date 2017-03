Actualidade

"Mais vale fechar a Igreja", afirmaram vários fiéis que participaram hoje na missa em Castanheira de Pera, distrito de Leiria, protestando contra a decisão da diocese de afastar maestro homossexual que dirigia o coro.

A pequena vila de 3 mil habitantes no norte do distrito de Leiria tem vivido alguns momentos de agitação, durante e após as celebrações dominicais, na igreja matriz, desde que a diocese de Coimbra decidiu afastar o maestro João Cláudio Maria, que dirigia o coro há seis anos.

O jovem de 21 anos fala em afastamento por parte do conselho económico da Igreja por causa da sua orientação sexual, já a diocese fala em "desrespeito" e "desobediência" ao padre da paróquia, José Carvalho.