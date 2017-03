Actualidade

As forças iraquianas que estão a combater para reconquistar Mossul cortaram a última via de saída da cidade do Norte do Iraque, encurralando no seu interior os combatentes do Estado Islâmico que ainda restam, disse uma fonte oficial.

"O EI está encurralado. Na noite passada, a 9.º Divisão do exército iraquiano, perto de Badush (a noroeste de Mossul), cortaram a última estrada que sai de Mossul", disse Brett McGurk, o enviado dos Estados Unidos na Coligação que luta contra o Estado Islâmico no Iraque e na Síria.

"Quaisquer combatentes ainda em Mossul, vão morrer por lá", completou.