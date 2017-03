Actualidade

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, criticou hoje "a política de obsessão pelo défice", considerando que é a "dívida insustentável que impede o investimento, consome recursos e riquezas nacionais".

"Persistem as ameaças sobre as taxas de juro da dívida pública. Persiste um baixo nível do investimento com graves reflexos no desenvolvimento do país e num quadro agravado de sistemática pressão e exigência da União Europeia (UE) de maior consolidação orçamental. Ameaças, pressões e exigências que revelam a impossibilidade de defender os interesses de Portugal sem enfrentar a questão da dívida e da submissão ao euro", afirmou Jerónimo de Sousa esta tarde, no Porto, no comício comemorativo do 96.º aniversário do PCP.

Para o secretário-geral, "falam repetidamente no défice como se fosse esse o grande problema nacional e para colocar na sombra os problemas centrais do país", sendo que é "a dívida insustentável que impede o investimento, consome recursos e riquezas nacionais e o insuficiente crescimento económico que é cada vez mais incompatível com uma política de obsessão pelo défice".