O principal assessor económico do Presidente dos Estados Unidos disse hoje que Donald Trump está disposto a negociar com os congressistas mais conservadores as alterações à proposta republicana para substituir a lei de cuidados de saúde promovida pelo antecessor.

"O presidente foi muito aberto e transparente sobre o tema", disse hoje Gary Cohn numa entrevista à estação de televisão norte-americana Fox. "Está disposto a aceitar melhorias ao projeto-lei. Cedemos, e o presidente disse-o, para garantir que aceitaremos qualquer coisa que melhore o projeto-lei para todos os norte-americanos", completou.

Ao longo de semanas, Donald Trump foi pouco claro quanto aos termos e aos objetivos do anunciado novo plano para a saúde pública norte-americana, tendo sublinhado - isso sim - que pretende acabar com o diploma conhecido como ObamaCare.