gastronomia

Piranhas, bagres, enguias e outros peixes de rio são a base da cozinha do brasileiro Diego Gallegos, agora radicado em Málaga, Espanha, que em menos de um ano conquistou a primeira estrela do guia Michelin ibérico.

No 'Sollo', o seu restaurante em Fuengirola, no sul de Espanha, o cozinheiro de ascendência espanhola e peruana, 32 anos, criou uma estufa onde produz, com o apoio de biólogos e especialistas da Universidade de Málaga, várias espécies de peixes de água doce, como 'paco' (piranha herbívora), bagre, tilápia, enguia ou lagostim azul.

"Tentamos que estes peixes sejam mais reconhecidos e que as pessoas os usem cada vez mais", disse, durante uma apresentação no Fórum Gastronómico, que decorre entre hoje e terça-feira na Corunha, na Galiza.