O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, considerou hoje, no Porto, que a evolução da situação internacional "é motivo de séria preocupação" e traz "crescentes riscos para os trabalhadores e para os povos".

"Quem olha para o mundo com olhos de ver, vê que vivemos tempos cada vez mais carregados de perigos e incertezas, de reais retrocessos históricos e civilizacionais", afirmou Jerónimo de Sousa esta tarde, na escola Carolina Michaelis, no Porto, num comício evocativo do 96.º aniversário do PCP.

Para o secretário-geral, tem vindo a ampliar a "instabilidade e inquietação" com a nova administração dos Estados Unidos da América, liderada por Donald Trump, sendo que "as suas primeiras decisões e declarações apontam não apenas para uma acentuação de desigualdades e discriminações", mas também para o "prosseguimento da política do domínio e intervencionismo externos, com o mesmo objetivo de contrariar o declínio da hegemonia mundial dos EUA, a coberto de novo discurso, com novas prioridades e 'nuances' táticas na sua política externa".