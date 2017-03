Actualidade

O Rio Ave subiu hoje ao sétimo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 3-2 na receção ao Moreirense, em jogo da 25.ª jornada.

O Rio Ave, que conquistou a sua segunda vitória consecutiva na I Liga e o seu terceiro jogo sem perder, marcou por Gil Dias, aos 28 minutos, Rafa Soares, aos 44, e Guedes, aos 54, e subiu ao sétimo posto, com 35 pontos.

Alex, aos 38, e Roberto, aos 62, assinaram os tentos do Moreirense, que não venceu nenhum dos sete jogos do campeonato após o triunfo na Taça da Liga, permanecendo no 16.º e antepenúltimo lugar, com 20 pontos.