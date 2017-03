Actualidade

O lateral esquerdo brasileiro Hermes regressou hoje aos convocados do Benfica para a receção ao Belenenses, na segunda-feira, da 25.ª jornada da I Liga de futebol.

O treinador dos 'encarnados', Rui Vitória, anunciou hoje, após a conferência de imprensa realizada no Estádio da Luz, uma lista de convocados com 20 jogadores para a partida com os 'azuis'.

Face aos eleitos para o jogo com o Borussia Dortmund, para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, saíram o guarda-redes Paulo Lopes, o defesa Pedro Pereira e o médio Filipe Augusto.