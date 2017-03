Actualidade

Vitória de Guimarães e Estoril-Praia empataram hoje 3-3, em Guimarães, num jogo da 25.ª jornada da I Liga de futebol em que os visitantes estiveram duas vezes a vencer o os anfitriões terminaram com nove jogadores.

Mattheus, aos 90+5 minutos, selou o empate para o Estoril-Praia, que estreou o treinador Pedro Emanuel, depois de ter estado a vencer por 1-0 e 2-1, com os tentos de Kléber, aos três, e de Matheus Índio, aos 53, enquanto Rafael Miranda, aos 52, Marega, aos 63, e Rafael Martins, aos 71, assinaram os tentos vimaranenses.

O Vitória de Guimarães, que ficou reduzido a nove com as expulsões de Tozé e Rafael Miranda, aos 79, somou 41 pontos, mantendo no quinto lugar, a dois pontos do rival Sporting de Braga, o Estoril-Praia, que também teve Joel expulso, aos 90+2, permaneceu no 15.º posto, com 21.