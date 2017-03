Actualidade

Timor-Leste inaugurou praticamente uma escola nova por semana nos últimos 15 anos, aumentou o número de alunos em 64% e registou melhorias no rácio professor-aluno, apesar de o sistema continuar com deficiências, segundo o Ministério da Educação.

"Desde a restauração da independência que se têm feito grandes esforços na melhoria do sistema educativo, tendo-se conseguido progressos consideráveis, especialmente no acesso à educação, na construção e reabilitação de escolas, no desenvolvimento curricular e na reconversão de professores", segundo um documento de análise do Ministério da Educação, a que a agência Lusa teve acesso.

Os dados fazem parte de um documento elaborado para a preparação do 3.º Congresso Nacional da Educação, que decorre entre 03 e 05 de maio em Díli e onde será feito um ponto da situação do setor educativo e se tentarão definir políticas consensuais para o futuro.