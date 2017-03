Operação Marquês

O ex-primeiro-ministro José Sócrates, arguido no processo "Operação Marquês", é hoje interrogado, pela terceira vez, pelo Ministério Público (MP), a escassos quatro dias do prazo anunciado para a conclusão do inquérito.

O interrogatório a Sócrates - indiciado por corrupção, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais - deverá incidir sobre os últimos elementos dos autos relacionados com os negócios da Portugal Telecom (PT) e com a transferência de vários milhões de euros do Grupo Espírito Santo (GES) para o empresário Carlos Santos Silva, apontado como o 'testa de ferro' do antigo líder socialista.

"Sem factos ou provas que sustentassem as imputações que lhe serviram para prender José Sócrates (...), o Ministério Público ensaia agora nova fuga para a frente e tenta envolver José Sócrates nos processos da PT e do BES", consideraram em comunicado, na sexta-feira, os advogados do ex-primeiro-ministro.