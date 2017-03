Actualidade

O Presidente da República (PR) saudou hoje o papa Francisco pelo quarto aniversário do pontificado, numa nota onde afirma que a eleição de Jorge Bergoglio marcou "um ponto de viragem" para todo o mundo.

Numa mensagem publicada no 'site' da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa escreve que o dia de hoje representa "uma data de júbilo para crentes e não-crentes, que festejam com enorme alegria a designação do novo papa e a sua corajosa defesa dos valores universais da paz e da justiça".

"A eleição do Cardeal Jorge Mario Bergoglio como Sumo Pontífice da Igreja Católica, a 13 de março de 2013, marcou um ponto de viragem para todo o mundo, pela luz de esperança que, em tempos sombrios e de grande incerteza, o magistério do papa Francisco vem incutindo em milhões de seres humanos", acrescenta Marcelo, a dois meses da visita do papa a Portugal.