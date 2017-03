Actualidade

A Câmara de Aveiro, cuja dívida foi estimada em 119 milhões de euros, inicia na terça-feira o pagamento aos 915 credores, ao abrigo do Programa de Ajustamento Municipal (PAM), anunciou o presidente da autarquia.

Segundo Ribau Esteves, as juntas de freguesia, as associações e as instituições particulares de solidariedade Social (IPSS) vão começar a receber esta semana a totalidade dos valores que a Câmara Municipal lhes deve.

Na terça-feira começa também a ser feito o pagamento das dívidas a particulares e empresas, mas de forma faseada.