Arqueólogos chineses desenterraram seis cidades antigas, construídas sobre as ruinas umas das outras, no mesmo local arqueológico, no centro da China, informou hoje o jornal de Hong Kong South China Morning Post.

A descoberta ocorreu em Xinzheng, na cidade de Kaifeng, uma das mais antigas do país asiático e capital de várias dinastias da China Antiga.

A primeira cidade construída, chamada Kailang, remonta à época dos Reinos Combatentes (575 - 221 AC, período imediatamente anterior à primeira unificação da China), enquanto a mais recente data da última dinastia imperial, a Qing (1644-1911).