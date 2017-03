Actualidade

Um incêndio num anexo junto à Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclo do Álvaro Velho, no Barreiro, obrigou hoje à evacuação do estabelecimento, registando-se 12 feridos ligeiros, segundo a Proteção Civil.

"Pelas 08:52 ocorreu um incêndio num anexo junto à escola, que provocou ferimentos em 12 pessoa. As vítimas são o proprietário do anexo e 11 crianças, mas a indicação que temos é de que são todas vítimas ligeiras, por inalação de fumos", disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

Fonte dos bombeiros Sul e Sueste, do Barreiro, confirmou à Lusa que o incêndio, apesar de ter afetado a escola, ocorreu num anexo fora do perímetro do estabelecimento de ensino, recusando adiantar mais informações por agora.