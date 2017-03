Actualidade

Pelo menos 35 pessoas morreram quando o condutor de um camião perdeu o controlo do veículo numa autoestrada da Nigéria, informou hoje a polícia.

O porta-voz da polícia do estado de Adamawa, Othman Abubakar, disse que outras 28 pessoas ficaram feridas no acidente, que ocorreu no domingo entre Yola e Ngurore.

Abubakar disse que o camião, que circulava a alta velocidade, estava carregado com gado e comerciantes.