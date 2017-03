Actualidade

O Observatório sobre Crises e Alternativas considera que os estágios financiados pelo IEFP se transformaram "num elevado esquema de rotação", tendo em conta "a fraca empregabilidade" da medida de emprego, pois apenas um terço dos jovens são integrados nas empresas.

As políticas ativas de emprego aplicadas entre 2008 e 2015 foram analisadas pelo Observatório do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, que salientou, baseando-se no último relatório anual do IEFP, os 197,5 milhões de euros gastos pelo instituto de emprego com os Estágios Emprego de 70 mil jovens em 2015.

Esta é a principal medida de apoio à contratação de recém-licenciados, com o Estado a assegurar 80% dos encargos salariais.