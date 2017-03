Actualidade

A ministra da Educação de Moçambique disse hoje que a situação está normalizada nas zonas onde se registaram conflitos entre as Forças de Defesa e Segurança e a Renamo, garantindo que as escolas que foram encerradas estão em funcionamento.

"Todas as escolas que foram fechadas devido a esta situação foram reabertas e, felizmente, as coisas decorrem na maior normalidade", disse à Lusa a ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Conceita Sortane, à margem de uma cerimónia de doação de livros em Maputo.

Dados oficiais avançados no início do ano indicavam que cerca de 20 mil alunos das províncias do centro de Moçambique ficaram em risco de falhar os exames finais em novembro do ano passado devido à insegurança militar na região centro do país.